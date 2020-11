Stop a sculacciate e scapaccioni. In Scozia da oggi per legge è vietato ai genitori “colpire” i figli

Niente schiaffi e pacche sul sedere ai figli. Da oggi in Scozia ai genitori è vietato per legge schiaffeggiare i propri figli. Il Parlamento scozzese ha introdotto una nuova legge che rimuove la difesa del castigo ragionevole, se un genitore o un educatore punisce fisicamente un bambino. Il Galles dovrebbe seguire l’esempio scozzese, introducendo norme simili nel 2022, riferiscono media britannici.

Niente schiaffi ai figli, nuova legge in Scozia

“Questo significa che tutte le forme di punizione corporale nei confronti dei bambini saranno illegali in Scozia. E che i bambini avranno la stessa tutela degli adulti rispetto alle aggressioni”, ha detto un portavoce del governo scozzese a Edimburgo.

Il cambiamento nella legge ora si applica agli atti di punizione fisica o di disciplinamento fisico inflitti dopo il 7 novembre 2020. Finora la legge in Scozia prevedeva che i genitori potessero utilizzare la difesa del ‘castigo ragionevole’ per giustificare le punizioni inflitte ai figli.

Il governo elenca come forme vietate di punizione corporale gli schiaffi, i manrovesci e le pacche sul sedere. Il divieto di infliggere qualsiasi punizione corporale ha ricevuto l’appoggio del Parlamento scozzese un anno fa, per 84 voti a 29. Dopo che una nuova legge è stata proposta da John Finnie, ex funzionario di Polizia passato alla politica. Contrari i conservatori e una maggioranza del popolo scozzese. La ministra dell’Infanzia scozzese Maree Todd ha riferito di essere “lieta che la Scozia sia diventata la prima parte del Regno Unito a legiferare per assicurare che i bambini, senza eccezioni, abbiano la stessa protezione dalle aggressioni che hanno gli adulti. Nella Scozia moderna – ha concluso Todd – non c’è più spazio per queste norme antiquate: colpire un bambino non è mai ragionevole“.