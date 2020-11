Roma allo sbando: furto nella casa in centro dell’allenatore Fonseca. Rubati tre Rolex da 100mila euro

Furto in casa dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca. I ladri sono entrati nel suo appartamento in via della Lucetta, a Monteverde, forzando una porta finestra dopo aver danneggiato recinzione del giardino. Grosso il bottino, tre orologi Rolex del valore di 100mila euro. Il colpo, che sarebbe avvenuto presumibilmente la notte tra giovedì venerdì, a poche ore di distanza dalla partita di Europa League della squadra giallorossa con il Cska Sofia, è stato scoperto dal tecnico solo ieri pomeriggio. Nella zona, da mesi, sono in azione bande di nomadi che si dedicano ai furti negli appartamenti o per strada.

La settimana scorsa era stata svaligiata anche la casa del calciatore della Lazio Joaquin Correa mentre l’attaccante biancoceleste era impegnato con la squadra nel match giocato allo stadio Olimpico vinto per 2 a 1 contro il Bologna.

A denunciare il furto subito alla polizia nella sua abitazione a Monteverde lo stesso Fonseca sabato mattina. Gli agenti del Commissariato Monteverde hanno accertato come i ladri siano entrati nella casa da una porta finestra dopo aver danneggiato la recinzione esterna del giardino. Una volta nell’abitazione il furto dei tre preziosi orologi svizzeri.