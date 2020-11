Nuovo appello di Greta contro Trump: “Votate bene, ogni elezione è un’elezione climatica”

Ci mancava solo l’appello al senso civico planetario di Greta. Con un endorsement ai cittadini Usa per l’election day presidenziale. La paladina svedese dell’ambiente e attivista-tuttologa, con un tweet, esorta il popolo Usa a votare. E a “votare bene”, naturalmente. Non fa nomi ma il messaggio è fin troppo chiaro.

L’appello al voto di Greta per le presidenziali

“Il vostro voto avrà effetti su miliardi di persone nel mondo”, scrive l’enfant prodige coccolata dai media di tutto il mondo. La fanciulla, classe 2001, reduce dalla sua ultima campagna a difesa delle foreste sudamericane (con il video “C’è un mostro nella mia cucina”) oggi si dedica al voto d’Oltreoceano.

“Votate bene”, cioè contro Trump

Greta Thumberg non nomina nessuno dei due contendenti. Questa volta evita di schierarsi apertamente con Joe Biden. Due settimane, invece, aveva detto ai suoi sostenitori di scegliere l’avversario di Donald Trump. “Fate in modo che tutti votino Biden”. Oggi è più diplomatica, ma fa chiaramente capire di non tifare per il presidente uscente. E’ lui il nemico da abbattere. Con il quale in passato ha avuto molti dissidi. “Ogni elezioni è una elezione sul clima” aggiunge con tono enfatico da ultima spiaggia. “Oggi, molti voi avranno l’opportunità di fare una scelta. Il vostro voto avrà effetti su miliardi di persone nel mondo. Il vostro voto avrà effetti su innumerevoli generazioni a venire. Usatelo. E usatelo bene. Ogni elezione è una elezione climatica”.