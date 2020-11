Nigeriano litiga con la ex: fermato, spuntano a suo carico una richiesta d’arresto e di estradizione

Un 26enne nigeriano litiga con la ex. Gli agenti inviati sul posto per ristabilire ordine e sicurezza intervengono tempestivamente per evitare che la situazione degeneri. e dopo i rituali controlli che investono la coppia, i poliziotti scoprono che lo straniero fermato ha notevoli precedenti che gravano sul suo capo. Precedenti culminati peraltro in una richiesta di arresto provvisorio con tanto di estradizione prevista dalla Svizzera. Non solo: i reati addebitati sul conto del nigeriano parlano di truffa e riciclaggio.

Nigeriano litiga con la ex: fermato

Insomma, un nome noto agli archivi delle forze dell’ordine, quello del 26enne nigeriano fermato mentre sta litigando con la sua ex. L’uomo, che non si rassegna alla fine della relazione sentimentale, inizia a discutere verbalmente con la donna. Qualcuno dà l’allarme e la questura invia sul posto dalla sala operativa gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Velletri, diretto da Luca De Bellis. Le forze dell’ordine, intervenute subito per vitare il peggio, dopo aver ascoltato le parti, procedono al controllo di entrambi.

A suo carico precedenti, una richiesta d’arresto e di estradizione

E così, viene e fuori il pregresso penale a carico del nigeriano. Il quale, già dai primi riscontri, risulta depositario di una richiesta di arresto provvisorio a scopo di estradizione da parte della Svizzera. Come anticipato, i reati a suo carico sono quelli di truffa e riciclaggio. Arrestato, lo straniero beccato in flagrante a litigare con la ex, è stato accompagnato presso il carcere di Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.