Napoli, bufera sul compleanno “no mask” con vip di sinistra e amici di De Luca (video)

Nelle stesse ore in cui il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca invocava il lockdown totale, ammoniva gli eventuali appassionati della festa di Halloween, umiliava una mamma a una figlia che aveva espresso il desiderio di tornare a scuola, alcuni esponenti del centrosinistra, tra cui il deputato Gennaro Migliore di Italia Viva (nel cerchio rosso nella foto), si ritrovavano sui divanetti di un noto locale del lungomare per festeggiare il compleanno di un giornalista, Lorenzo Crea, figlio di una ex parlamentare del Pd, Graziella Pagano.

Tutti molto vicini e tutti rigorosamente senza mascherina, oltre al festeggiato, che nel video spegne le candeline con tanto di claque. Uno strano modo di adempiere alle direttive, come ha sottolineato la testata napoletana Stylo24, che ha anche proposto il video della festicciola pubblicato dai partecipanti sul proprio profilo Fb pubblico.

I ristoratori che hanno ospitato la festa si soffermano sulla definizione, evidenziando che si è trattato di pranzo e non di festa, anche se la torta di compleanno farebbe immaginare il contrario. Ma al di là delle norme sul distanziamento e sulla partecipazione all’evento, quel video, nei giorni in cui i cittadini venivano invitati a rispettare le norme regionali e a non lamentarsi troppo, fa molto discutere. Sarebbe interessate conoscere il parere dello “sceriffo” De Luca, anche perché lo stesso organizzatore del “pranzo”, qualche mese fa, aveva creato non pochi problemi a Maria Elena Boschi postando una foto di assembramento in barca, in pieno lockdown, con la fedelissima di Renzi.