Migranti, Meloni: “Il governo ora parla di blocco navale? Buongiorno, sinistra italiana”

Un piano per contrastare l’immigrazione illegale, impedendo le partenze dall’Africa con l’intervento di “assetti navali e aerei”. Praticamente, un blocco navale. A proporlo è stato il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, nel corso dell’incontro al Viminale con il suo omologo francese Gèrald Darmanin, nel corso del quale i due ministri hanno affrontato il tema della sicurezza e della lotta al terrorismo. “Buongirono, sinistra italiana”, ha commentato la presidente di FdI, Giorgia Meloni, che il blocco navale lo propone da anni.

Giorgia Meloni: la sinistra italiana si è svegliata?

“E alla fine, dopo anni di propaganda immigrazionista, a seguito dell’attentato di Nizza e della (giusta) irritazione francese ed europea, il governo italiano si affanna a promettere un cambio di rotta sul controllo delle frontiere“, ha commentato Giorgia Meloni. La leader di FdI quindi ha ricordato che “il ministro Lamorgese ha annunciato al suo omologo francese la volontà di attivare ‘il posizionamento di assetti navali o aerei che possano avvertire le autorità tunisine di eventuali partenze da quei territori. In modo che possano intervenire in autonomia nelle loro acque territoriali'”. “Sembra una buona idea, no? Potremmo anche dirlo – ha sottolineato Meloni – con altre parole: blocco navale al largo delle coste africane, in accordo con le autorità locali, per fermare la partenza dei barconi’. Buongiorno sinistra italiana!“.

FdI propone il blocco navale da anni

“Fratelli d’Italia – ha ricordato la leader di FdI – lo dice da anni e anni, spiegando che se l’Italia non controlla i propri confini rischia di essere buttata fuori da Schengen. È quello che purtroppo sta accadendo, con gli Stati europei che ripristinano i controlli alla frontiera con l’Italia”. “Se il governo vuole veramente cominciare a contrastare l’immigrazione illegale di massa, non si sforzi a cercare soluzioni sconosciute alla sinistra e ai grillini. Può semplicemente applicare le storiche proposte di Fratelli d’Italia. Sono già pronte”, ha concluso Meloni.