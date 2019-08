Migranti, gli italiani danno ragione alla Meloni: «Sì al blocco navale». Il sondaggio

Agli italiani piace la proposta di Giorgia Meloni sul blocco navale. Un recente sondaggio tasta il polso del Paese sull’immigrazione. E la risposta va in tutt’altra direzione di quella buonista dei sinistrorsi. Secondo un sondaggio realizzato dall’istituto AnalisiPolitica e pubblicato da Libero, ben il 51% degli italiani è d’accordo con questa misura risolutiva avanzata da tempo da Fratelli d’Italia.Il blocco navale impedirebbe ai barconi di partire ed eviterebbe le morti in mare. Un piano, in accordo coi Paesi di imbarco come Libia e Tunisia, in modo da poter fermare sul posto le partenze dei clandestini.

Ecco il sondaggio sul blocco navale

Ecco cosa emerge dal sondaggio. Il 72% dell’elettorato di centrodestra è favorevole al blocco navale, mentre il 64% degli elettori di centrosinistra è contrario. Quello che colpisce, però, è che ben il 34% dei dem non vede di cattivo occhio un invio delle nostre navi militari davanti alle coste libiche e tunisine. In pratica, un elettore del Pd su tre è d’accordo con il blocco navale. Stesso discorso per gli elettori del M5S. Mentre il ministro Trenta si è impegnato a scortare le navi ong nei porti italiani, i sostenitori del M5S non gradiscono affatto questa scelta. Anzi, il 53% dei grillini vuole il blocco navale.