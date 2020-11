Gf Vip al 18,7%. Polemiche sulle scuse (tardive) della Elia alla Gregoraci e sui riferimenti sessuali

Il Gf Vip continua a salire negli ascolti. Batte la corazzata di Tale e Quale Show e raccoglie in media 3.379.000 spettatori pari al 18.7% di share. Un dato di tutto rilievo, visto che il programma dura fino a notte inoltrata. Ma non si placano le polemiche, dentro e fuori. Sul web è uno scontro perenne, c’è chi “denuncia” i troppi riferimenti a sfondo sessuale e chi non accetta le offese rivolte a Elisabetta Gregoraci. Tutto questo proprio nella puntata in cui Antonella Elia ha fatto le scuse (o è stata costretta a farle) a Elisabetta. «Non voglio provocare dolore», il concetto espresso. Ma la frittata è già stata fatta, tra quella «cagna in calore» detta con troppa leggerezza e l’etichetta «Cleopatra» data da Fulvio Abbate.

Gf Vip, le vergognose offese a Elisabetta Gregoraci

Contro l’ex moglie di Briatore una inaccettabile valanga di invidia sociale sulle pagine facebook e su Instagram. Ma a far discutere sono anche le parentesi hot. Il breve botta e risposta tra Dayane Mello e il nuovo concorrente Stefano Bettarini non passa inosservata. I due avevano avuto una brevissima storia all’Isola dei Famosi. La modella brasiliana in confessionale ha detto una frase oltre misura. «Forse», le sue parole, «è il momento di chiarire che tra non c’è stata una scop*** e basta». E Bettarini è stato duro: «La cosa mi ferisce», ha replicato. «L’avessi detto io, magari sarei stato ripreso. Una donna che dice certe cose va bene, non apprezzo molto».

“Grande amicizia” tra Adua e Dayane

Altra parentesi che ha suscitato clamore quella tra Adua e la stessa Dayane. Coccole, frasi e riferimenti a un presunto “innamoramento”. Poi la spiegazione: «È una grande amicizia». «L’amicizia è come l’amore. Ci lega un sentimento fortissimo. Forse è l’amica più importante che abbia avuto, c’è molta sfiducia per voi perché strano», ha tagliato corto Adua.