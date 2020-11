Gf Vip, frasi volgari a sfondo sessuale: ora Paolo Brosio rischia grosso. La Lucarelli contro Oppini

Il Gf Vip sale negli ascolti e nelle polemiche. Le immagini 24 ore su 24 sono una “condanna” per molti. E ora per Paolo Brosio si mette male. Adua Del Vesco e Dayane Mello hanno fatto uno scherzo al giornalista simulando un rapporto sessuale. «Ma io se le vedo poi mi masturbo, meglio che non vedo», ha commentato Brosio a Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi che lo avevano informato su quanto stava accadendo nella “lavatrice”. L’uscita di Brosio non è però piaciuta al pubblico tanto che in molti hanno chiesto una squalifica dopo i numerosi scivoloni di cui si è macchiato.

Gf Vip, le accuse a Paolo Brosio

Nella scorsa puntata del programma di Canale 5, Alfonso Signorini aveva rimproverato Brosio per aver pregato a voce alta di notte, disturbando gli altri inquilini della casa. Per tutta risposta il giornalista si era lamentato: «Ma perché mi ha detto quelle cose? Non mi meritavo quell’attacco». Brosio è stato poi anche a un passo dalla squalifica a causa di una presunta bestemmia che avrebbe pronunciato.

Selvaggia Lucarelli contro Oppini

Le polemiche sono sempre più forti. Selvaggia Lucarelli si scaglia contro il Gf Vip per la leggerezza con cui si è affrontata la questione di Francesco Oppini. Quelle frasi sessiste e violente hanno ricevuto il “perdono” degli autori in cambio delle “scuse”. Troppo poco, anche se le scuse erano sincere. Il post di Selvaggia Lucarelli è duro: «Queste sono le lezioni che danno programma e conduttore: qui non si perdona niente. Tranne il sessismo e l’idea che ci siano donne che meritano di essere menate. In questo caso, bastano le scuse. Come quando ti cade il caffè sui pantaloni del vicino di posto in aereo».