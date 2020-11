Da virologo a politologo: Roberto Burioni fa una battutona su Trump e diverte i suoi amici di sinistra

Il famoso virologo Roberto Burioni (che inizialmente sminuiva la gravità del coronavirus) ora si improvvisa anche politologo e battutaro, a favore dei suoi estimatori di sinistra, da Renzi a Fazio. E lo fa con un tweet che arriva a distanza di qualche settimana dal suo ritorno in tv, ce aveva contraddetto le sue stesse promesse di restarsene in silenzio per un po’. Ma l’attrazione della ribalta e della facile battuta, specialità per la quale s’è distino sul web, era evidentemente troppo forte.

Burioni e la battutona su Trump

“Un mio amico era fidanzato. La ragazza in un giorno di giugno senza dire niente se ne andò con un altro in Costa Azzurra. Quando chiedevamo al mio amico se era ancora fidanzato, rispondeva ‘sì, perché lei non mi ha lasciato quindi stiamo insieme’. Trump mi ricorda questo amico”. Con un post su Twitter, il virologo Roberto Burioni interviene così sulle elezioni Usa che vedono in vantaggio lo sfidante democratico Joe Biden. Si sorride, più che ridere, come si sorride sulle previsioni dei grandi analisti, sondaggisti e politologi di sinistra, che davano Donald Trump sconfitto ancor prima di andare a votare. Invece, al momento, se la sta giocando voto su voto con Joe Biden.

Il virologo che spara sempre sul centrodestra