Contagi sopra quota 22.000 e 233 morti. Lombardia e Campania maglie nere

Covid, contagi e ricoveri in terapia intensiva in aumento. Secondo i dati diramati dal Ministero della Salute sono 22.253 i nuovi contagi di coronavirus resi noti oggi in Italia. Ma con soli 135.731 tamponi (ieri 183.457), oltre 47.000 test in meno. Nelle ultime 24 ore, poi, sono stati registrati 233 morti, che portano il totale a 39.059 dall’inizio dell’epidemia. I pazienti in terapia intensiva sono 2.022, in aumento di 83 rispetto a ieri. Nel frattempo, i nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 238: per un numero complessivo di 19.840. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 135.731 tamponi (ieri erano 183.457). E ancora una volta, la Lombardia è la regione con l’incremento più alto di nuovi positivi (5.278 in più da ieri), seguita dalla Campania con 2.861.

Covid, contagi (22.253) e ricoveri in terapia intensiva in aumento. 233 morti

Tra le Regioni con il maggior numeri di nuovi contagiati dal coronavirus individuati nei tracciamenti, la Lombardia si conferma maglia nera con 5.278 (ieri 8.607). Seguita dalla Campania con 2.861 positivi (ieri 3.860). Dalla Toscana con 2.009 (ieri 2.379). Situazione particolarmente negativa anche in Piemonte, dove oggi i positivi al virus riscontrati sono 2.003 (qualche unità in meno rispetto ai 2.024 di ieri). Quindi il Lazio: 1.859 (ieri 2.351), l’Emilia Romagna 1.652 (ieri 1.758), il Veneto 1.544 (ieri 2.300), chiudono la panoramica stilata sulla bade dei dati del Ministero della Salute.

Lombardia ancora maglia nera del virus

Riflettori sul Lazio: sono 1.859 i nuovi casi di Covid e 23 i decessi registrati nella regione nelle ultime 24 ore. «Dopo una settimana scendiamo sotto i 2000 casi a livello regionale. E per il secondo giorno consecutivo sotto i mille a Roma», spiega analizzando i riscontri locali l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Precisando però che «è ancora presto per capire la stabilità della curva». E se, come anticipato, in Campania sono 2.861 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore, dall’analisi di 15.632 tamponi (e, scorporando il dato: 206 del totale dei positivi sono sintomatici e 2.655 sono asintomatici), è sempre in Lombardia che si registrano i numeri più alti dell’infezione. Oltre 5000 i nuovi contagi di Covid nella Regione che oggi registrano 5278 nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono stati 46. Impossibile abbassare la guardia.