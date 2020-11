Casamonica porta a passeggio il cavallo guidando sul Gra: una mano alle redini, l’altra al volante e…

Roma, un illustre esponente dei Casamonica porta a passeggio il cavallo sul Gra. Non solo: mentre guida la sua auto e con una mano tiene il volante, con l’altra le redini improvvisate con una fune. Denunciato, viene fuori che ha pure la patente revocata… La notizia, insomma, desta scalpore e curiosità. Esattamente come la “stravagante passeggiata” dell’animale, scortata dall’auto, ha lasciato sconcertati gli automobilisti in transito in quel tratto stradale. Oltretutto, a corredo della surreale vicenda, anche tutta una serie di evidenze collaterali, comparse subito dopo la strana segnalazione. A partire dalla modalità di gestione dell’animale, ora affidato alla Asl di competenza.

Roma, Casamonica porta a passeggio il cavallo sul Gra

Già, perché non risponderebbe proprio alla dicitura di portare a spasso un animale “domestico” il fatto di legarlo a una fune come se fosse un cane al guinzaglio. Mettersi poi alla guida dell’auto, e condurre l’insolita “passeggiata” con una mano sul volante, e l’altra alle redini improvvisate, non ne parliamo proprio… Dove poi? Su una complanare del Gra all’altezza di Capannelle, non in un’area verde in cui far andare il povero quadrupede al galoppo… Non solo. L’uomo fermato, il 72enne Guido Casamonica, oltre che un esponente di punta del clan – e un pluripregiudicato –. È anche una persona sottoposta al regime della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di Roma.

Oltretutto guidava con la patente revocata…

E non è nemmeno ancora tutto. Perché ai controlli eseguiti dai carabinieri che hanno fermato il Casamonica impegnato nello stravagante intermezzo, è emerso che l’uomo, già condannato per reati contro il patrimonio e contro la persona, stava andando in giro beatamente con la patente revocata. Motivo per cui, alla fine della fiera (è proprio il caso di dirlo), il 72enne che guidava lungo la Circonvallazione Orientale, all’altezza di Capannelle, con cavallo al seguito della sua Ford Fiesta in cammino, è stato denunciato per guida senza patente. Il suo cavallo, invece, affidato alle cure della Asl.