Carlo Conti ricoverato a Firenze per il Covid. Ma “Tale e Quale Show” va in onda lo stesso

Carlo Conti è ricoverato da alcuni giorni in ospedale a Firenze per Covid. La notizia è stata data dallo stesso conduttore. «Tranquilli! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri!!! Torno prestoooo! Stasera “Tale e quale show” andrà avanti con Goggi, Salemme, Panariello e Cirilli! Forza ragazzi!». Così Carlo Conti su Instagram tranquillizza i suoi fan postando una foto che lo ritrae sorridente.

Gli auguri di Mara Venier e della Balivo

“Un bacio grande a Carlo”. Così Mara Venier fa gli auguri di pronta guarigione a Carlo Conti. Sotto il post della conduttrice, molti i commenti a sostegno del conduttore di Tale e Quale Show. Tra questi, anche quello di Caterina Balivo, che ha postato un cuore rosso in segno di affetto verso il conduttore.

Oggi chi conduce Tale e Quale Show

La stessa Rai, attraverso un comunicato partito stamattina da viale Mazzini, ha stamattina che il conduttore era ricoverato e quindi era impossibilitato a condurre la trasmissione di stasera. “Carlo Conti – ha reso noto la tv di Stato – è da qualche giorno in cura all’ospedale Careggi di Firenze per essere seguito al meglio avendo i sintomi da contagio da Covid-19. Seguito dai medici, si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv”

Carlo Conti e l’annuncio del Covid su Instagram

Subito dopo aver annunciato di essere stato contagiato, il presentatore aveva voluto rassicurare il pubblico affermando che di essere asintomatico, tanto che era riuscito a condurre da casa la puntata di Tale e Quale Show andata in onda lo scorso 30 ottobre. La situazione è andata peggiorando però, come scrive lo stesso Carlo Conti su Instagram.

Il conduttore ha infatti condiviso sul suo profilo un tenerissimo biglietto di suo figlio Matteo che dice: “Ti amo babbo!”. A commento scrive Conti: “Ora i sintomi ci cono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia . Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente”.