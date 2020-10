Vaticano, sesso, soldi, suore abusate. Rita dalla Chiesa: «Tutto questo mi fa schifo» (video)

Vaticano, sesso, soldi, suore abusate. Rita dalla Chiesa, chiamata a commentare le ultime vicende che stanno facendo tremare la Santa Sede, commenta senza freni dalla tv ai social: «Tutto questo mi fa schifo». E allora: il caso dell’ultima suora abusata da un prete. Lo scandalo del cardinale cacciato dal Papa e il giallo della sua «dama». Il mistero su dove finiscono i soldi delle elemosine. Le accuse di pedofilia. Soldi e sesso all’ombra del Cupolone: si parlava di tutto questo ieri nel programma presentato su Rete 4 da Mario Giordano, Fuori dal coro. Intervenuta, insieme ad altri ospiti, Rita Dalla Chiesa non ha usato mezzi termini per esprimere sconcerto e indignazione sugli scandali a base di sesso e soldi in Vaticano. Non solo: anche in un tweet postato a stretto giro dalla messa in onda, la conduttrice tv non fa sconti nemmeno sui social…

Vaticano, Rita Dalla Chiesa sugli scandali di sesso e soldi: «Inaccettabile!»

«Guarda io sto provando un senso di profondo disgusto. E mi fermo a questa parola perché è molto altro quello che provo. Ma il Vaticano è un’entità a parte, che crede di essere fuori da ogni regola. Crede di potersene fregare della giustizia. È inaccettabile tutto quello che ci viene nascosto e che ci stanno facendo credere. Non solo sui soldi, ma anche sulle povere donne abusate». Un argomento, quest’ultimo, che fa gridare allo stesso conduttore Giordano: basta silenzi. «Non si solleva mai davvero il velo su questo tabù. Se ne parola pochissimo e sottovoce». Invece. Rita Dalla Chiesa, in collegamento con Fuori dal Coro, la voce la tira fuori eccome. E non fa sconti a nessuno: Vaticano compreso per l’appunto. Così, se il giornalista Nuzzi che l’ha preceduta, è intervenuto sul caso Becciu, la presentatrice tv si sofferma sulla orribile vicenda della suora violentata nella Santa Sede.

E dalla tv ai social Rita Dalla Chiesa tuona: «Tutto questo mi fa schifo»

E su quel caso in particolare che il tono di voce di Rita Dalla Chiesa tradisce rabbia e esasperazione. Le sue parole rimandano a sdegno e sgomento. Soldi, sesso, abusi. «Tutto questo è inaccettabile», tuona l’ospite in collegamento mentre cita velocemente gli argomenti dello scandalo in Vaticano affrontata in diretta. Poi, preda dell’emozione e del risentimento, sulla trama che mescola violenza e torbido sbotta: «Mi fa schifo». Specie, aggiunge e chiude il suo commento con una riflessione in positivo la Dalla Chiesa, «se penso ai missionari e a coloro che davvero si sacrificano per gli altri e vivono in miseria».