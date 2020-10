Usa, Trump asfalta il virologo Fauci: «È un idiota. Se lo ascoltassi, avremmo solo morti»

Più che dal compassato (e grigio) Joe Biden, la vera insidia per la campagna elettorale di Donald Trump sembra venire dal Covid. Non è tanto il virus a far paura al presidente, che l’ha pure sconfitto con un ricovero-lampo, quanto il fatto che ne parli molto. Addirittura troppo, per Trump, che fiuta il pericolo di una campagna elettorale monotematica, in cui tutto sembra congegnato apposta per inchiodarlo alle polemiche su mascherine e assembramenti. Temi sui quali, evidentemente, il numero uno della Casa Bianca sa di dover giocare in difesa.

Lo rivela il The Hill

A lui, invece, piace l’attacco. E così ha pensato bene di trascinare nell’agone il massimo esperto di malattie infettive degli Usa, l’italo-americano Anthony Fauci definendolo un «disastro». E poi affermando che gli americani si sono stancati del Covid. È avvenuto tutto nel corso di una telefonata con lo staff della sua campagna elettorale, riportata da The Hill, che è entrato in possesso dell’audio. «Le persone – avrebbe detto Trump – sono stanche del Covid. La gente è stanca di sentire Fauci e tutti questi idioti. Fauci è un disastro. Se lo ascoltassi – ha concluso il presidente -, avremmo da 700mila a 800mila morti».

Trump: «Americani stanchi del Covid»

Un vero benservito all’immunologo. Una sorta di risposta all’intervista televisiva da lui rilasciata alla Cbs. Nel corso della trasmissione, Fauci aveva detto di non essersi stupito del fatto che Trump avesse contratto il Covid dopo averlo visto all’affollata cerimonia al Rose Garden per la nomina della giudice Amy Coney Barrett. Parole che non sono piaciute alla Casa Bianca poiché facilmente strumentalizzatili dagli avversari del presidente. La vicenda è destinata a rendere ancor più incandescente le ultime due settimane di campagna elettorale. I sondaggi non sembrano generosi con Trump, ma fu così anche quattro anni fa. Lui, intanto, va avanti. E in un comizio in Arizona ha attaccato Biden per essersi impegnato a prestare ascolto al consiglio degli esperti.