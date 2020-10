Usa, il medico di Trump: «Sta bene». Sondaggisti divisi sull’impatto del Covid sulle elezioni

Il «presidente sta bene». Soprattutto, «non ha bisogno di ossigeno per respirare e ha cominciato la terapia con il Remdesivir». A rassicurare sulle condizioni di Donald Trump è il suo medico personale, Sean Conley. Lo stesso che ne ha «raccomandato» il trasferimento in ospedale per «un ulteriore monitoraggio» dopo consultazioni con gli specialisti del Walter Reed e della Johns Hopkins University. Trump è ricoverato al Walter Reed National Military Medical Central. Com’era prevedibile, il ricovero, causa Covid, dell’inquilino della Casa Bianca ha scatenato voci e ipotesi. Soprattutto ha aperto il dibattito tra sondaggisti circa l’impatto che la malattia potrà avere sulle elezioni presidenziali ad un mese esatto dalla loro celebrazione.

Trump curato con il Remdesivir

Un’eco tutt’altro che flebile si sente anche in Italia. Sicuro che il ricovero di Trump si risolverà in «un grande regalo per i democratici» è Luigi Crespi. «Può – spiega il sondaggista – un leader che è stato contagiato dal virus che diceva che sostanzialmente non esisteva vincere le elezioni? Sarebbe un vero miracolo. Tutto – conclude – dipende da come gestirà la comunicazione».

Piepoli: «Ne uscirà elettoralmente rafforzato»

Di segno opposto l’analisi di Nicola Piepoli. A suo giudizio, le parole di Trump («combatto questa malattia con tutte le forze e la vincerò») rappresentano «un messaggio vincente». E aggiunge: «Si può dire che nei confronti del coronavirus la gente si sia ammalata a priori». Ragion per cui, a suo giudizio, «non sa giudicare, non sa esprimersi non sa prevedere. C’è paura, e basta». Più compenetrato nella storia statunitense il pensiero di Maurizio Pessato. «Nella logica degli americani, che in linea di massima è molto di successo – spiega l’esperto -, è Donald Trump il “superuomo” che “sta perdendo in questa vicenda». Il motivo, per Pessato, è semplice: «Lui ha lanciato la sfida e lui ha sottovalutato” i rischi del Covid-19, restandone colpito».