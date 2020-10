Unioni civili, il cardinale Müller contesta il Papa: sono leale alla parola di Dio

Unioni civili, una grande confusione. Questo l’effetto delle parole del Papa in un documentario mostrato alla Festa del cinema a Roma. Con il mondo cattolico che si divide tra chi pensa che il Papa sia strumentalizzato e chi invece ritiene che Bergoglio abbia fatto una svolta storica rispetto all’atteggiamento della Chiesa verso le coppie gay.

“Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo, gli omosessuali godrebbero di una copertura legale. Io ho difeso questo“. Queste le parole del Papa su cui esprime molte perplessità il cardinale Gerhard Ludwig Müller, 73 anni a fine dicembre, teologo e curatore dell’opera omnia di Ratzinger.

In un’intervista al Corriere Müller ricorda che il Papa “non è al di sopra della Parola di Dio. Che ha creato l’essere umano maschio e femmina, il matrimonio e la famiglia. Sono cardinale e sempre dalla parte del Papa, ma non a tutte le condizioni. Non è una lealtà assoluta. La prima lealtà è alla Parola di Dio. Il Papa è il Vicario di Cristo, non è Cristo. E io sono credente in Dio”.

E all’obiezione che papa Francesco non ha parlato di matrimonio ma di riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, risponde così: “E qual è la differenza, in fondo? In molti Stati le cosiddette unioni sono state soltanto la premessa del riconoscimento dei matrimoni gay. Per questo tanti fedeli sono disturbati, pensano che queste parole sarebbero solo il primo passo verso una giustificazione delle unioni omosessuali, per la Chiesa, e questo non è possibile”.

La Genesi è chiara: Dio creò l’uomo maschio e femmina

Il motivo? “Dall’inizio della Scrittura, nella Genesi, si dice che Dio ha creato l’uomo e la donna. Gesù lo ricorda ai farisei: l’uomo si unirà con sua moglie e i due saranno una sola carne. Per questo il solo matrimonio possibile è tra uomo e donna e i rapporti sessuali sono riservati esclusivamente al matrimonio. Non vogliamo condannare le persone con tendenza omosessuale, anzi vanno accompagnate e aiutate: ma secondo le condizioni della dottrina cristiana”.

La parola di Dio vale in tutti i tempi