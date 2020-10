Trump migliora, forse già domani le dimissioni. Continuerà le cure alla Casa Bianca

Trump potrebbe essere dimesso dal centro medico Walter Reed già domani. Questa la previsione ottimistica del dottor Brian Garibaldi, che fa parte del team medico del presidente Usa. Il medico ha spiegato che Trump ha completato sabato una seconda dose di remdesivir e “oggi si sente bene”. “Se continua ad apparire e a sentirsi bene come oggi, la nostra speranza è di dimetterlo e farlo tornare già domani alla Casa Bianca dove potrà continuare il suo ciclo di trattamento”.

Trump migliora ma con “alti e bassi”

Più cauto invece il dottor Sean Conley, il medico personale del presidente: Trump continua a “migliorare” ma, come per qualsiasi malattia, “ci sono frequenti alti e bassi”. Conley, in una conferenza stampa del Walter Reed National Military Medical Center a Bethesda, nel Maryland ha specificato che “il presidente ha avuto due episodi di cali transitori della sua saturazione di ossigeno“.

Trump vuole tornare a casa

Il consigliere alla sicurezza nazionale Usa Robert O’Brien ha detto che, insieme al generale Mark Milley e al segretario di Stato Mike Pompeo, nel tardo pomeriggio aggiornerà il presidente in un briefing a distanza. “Il presidente sta migliorando e vuole tornare a casa”, ha detto O’Brien ai giornalisti poco dopo un’intervista alla Cbs.

Grazie a Biden per le sue parole

“Ha guardato la TV, ha lavorato e vuole tornare a occuparsi del popolo americano”, ha aggiunto. O’Brien ha anche ringraziato il candidato alla presidenza democratica Joe Biden e la sua vice Kamala Harris per le loro parole: “Apprezzo il fatto che Biden abbia detto che lui e sua moglie, la dottoressa Jill Biden, stavano pregando per il presidente e la First Lady”, ha detto alla Cbs.

Trump favorito nella corsa alla presidenza per la sua malattia

L’aver contratto il coronavirus “potrebbe favorire” Trump nella sua rielezione. Lo ha affermato Yascha Mounk, politologo della John Hopkins University, ricordando come nei mesi scorsi altri due leader risultati positivi, il britannico Boris Johnson e il brasiliano Jair Bolsonaro, abbiano visto “un aumento di popolarità” dopo aver superato la malattia. Intervenendo a ‘1/2 Ora in più‘, il politologo ha tuttavia sottolineato che è “troppo presto per capire l’impatto” delle condizioni di salute del presidente americano sul voto. In ogni caso questa ‘october surprise‘ non favorisce Biden, secondo Mounk. Il quale ha sottolineato che il candidato democratico “è avanti nei sondaggi e tutto quello che cambia la narrativa va contro Biden che ha interesse a far restare tutto così com’è”.