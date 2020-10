Trump e Melania positivi, Salvini: «Chi festeggia è un cretino senz’anima». Il messaggio di Putin

«In Italia e nel mondo, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del prossimo, si conferma quello che è: un cretino senz’anima. Un abbraccio a Melania e Donald Trump». Così Matteo Salvini su Twitter riferendosi alla notizia della positività al Covid-19 del presidente Usa e della moglie.

Salvini su Trump, la reazione del web

Tantissimi i commenti al post di Salvini. Scrive un utente: «Esseri piccini gioiscono. Sono gli stessi che gioiscono per l’aumento dei contagi perché vuol dire che: “Avevo ragione io, non mi hanno preso in giro, appartengo al gruppo #intelligente”». E un altro aggiunge: «Continuo ad stupirmi quanto più in basso può cadere la sinistra. Sono gente malata. Poi, Trump vincerà questo Kung-flu senza maggiori problemi, quindi non fatevi illusioni». E c’è chi osserva: «Gli odiatori, sono dei poveracci falliti. Auguri a Trump e Melania». E chi puntualizza: «Quando si augura il male, questo ti torna e se si fa del bene, pure questo torna. V’è un oscuro contrappasso». Poi c’è chi ci va giù duro: «Caro Salvini, la parola cretino è troppo gentile. Piuttosto, gli aggettivi che userei io sono schifosi, orribili, abominevoli. Ho reso l’idea…». Ma c’è chi non perde l’occasione per augurare il peggio. «Ma che muoia sul serio». E un altro: «Gli auguro di essere intubati. Vediamo se poi scherzeranno ancora sul Covid-19».

Gli auguri di Putin

Auguri di pronta guarigione dal presidente russo Vladimir Putin. Ha inviato un telegramma a Donald Trump per augurare, a lui e alla moglie Melania, una pronta guarigione dal Covid-19. Putin ha anche offerto a Trump il suo «sincero sostegno in questo difficile momento». «Sono certo che con la sua energia vitale, il suo buon umore e ottimismo supererà questo virus pericoloso», ha scritto Putin, secondo quanto rende noto il Cremlino.