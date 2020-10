Ecco la frase: “Le emergenze sono sempre il pretesto adoperato da quelli che vogliono erodere la libertà“. Fusaro la mette sul suo profilo social, accanto il volto di Pertini. Non un sovranista, non un seguace di Trump o di Bolsonaro. Ma Sandro Pertini. Una, quella utilizzata dal pensatore che si definisce al di là della destra e della sinistra. Una mossa studiata per mettere in difficoltà Conte e la sua filosofia sul Covid. Cioè sacrificare un po’ delle nostre libertà in nome della salute pubblica.

“Meditate – avverte Fusaro – quando vedete l’esercito schierato per le strade o persone al potere che dicono a cuor leggero che ‘occorre limitare la libertà per garantire la sicurezza’ “. L’uso di Pertini fa infuriare gli utenti web ma la provocazione di Fusaro ci sta tutta. E il filosofo, non contento della “dissacrazione”, commenta ancora: quest’uomo era un fascista? Un populista? Un negazionista? Un complottista? Al contrario è venerato come un padre della Patria. Perciò vale la pena dargli un po’ retta…