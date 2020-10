Stato d’emergenza, Meloni: “Questo è il governo più opaco della storia. Basta giochetti”

“Perché siamo l’unica nazione in Europa a essere ancora in stato d’emergenza?”. E, ancora di più, perché il governo vuole prolungarlo? Giorgia Meloni interviene sull’annuncio del premier Giuseppe Conte sul fatto che “chiederemo la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio”. Un annuncio che ha scatenato la protesta dell’opposizione e che, soprattutto, lascia troppi interrogativi aperti. Sia su quello che è stato finora, sia su quello che dovrebbe essere con la proroga.

“Il governo più opaco della storia”

“Il governo più opaco e meno trasparente della storia – sottolinea Meloni – vorrebbe prorogare lo stato d’emergenza; non vuole che gli italiani vengano a conoscenza delle decisioni del Comitato tecnico scientifico; non fornisce alcuno studio serio e certificato per giustificare la proroga di un provvedimento altamente impattante per gli italiani e per l’economia nazionale”. La leader di FdI ha postato il commento sulla sua pagina Facebook insieme a una locandina che riassume le “anomalie” del caso italiano e ricorda che “gli italiani aspettano risposte”.

Meloni: “Lo stato d’emergenza? Basta giochetti”

“Perché siamo l’unica nazione in Europa a essere ancora in stato di emergenza? Il nostro sistema sanitario è a rischio collasso? Lo Stato italiano non è in grado di garantire cure a tutti?”, chiede quindi Meloni, ricordando che “il governo ha il dovere di entrare nel merito e spiegare agli italiani qual è la situazione reale”. “Perché – prosegue – se la situazione è grave allora gli italiani devono essere allertati. Reputerei gravissimo, invece, se questa fosse solo l’ennesima trovata del governo per tenere sotto scacco l’Italia e continuare a coprire i litigi tra Pd e M5S. Aspettiamo che venga fatta chiarezza e come Fratelli d’Italia – conclude la leader del partito – chiediamo che ci sia dibattito in parlamento. Non siamo disposti a tollerare che gli italiani vengano ancora presi in giro da questo esecutivo“.