Scuola formato Azzolina: studenti romani per strada coi banchi a rotelle (video)

La scuola ai tempi del Covid? La definiscono gli studenti del Righi alle prese con l’ultima assurdità imposta dalle disposizioni della Azzolina: «Come manco nelle favelas»… Già, perché nella scuola formato Azzolina post lockdown ci si sposta da un’aula all’altra coi banchi a rotelle per strada al seguito… L’esternazione dialettale, allora, risponde al fatto che i ragazzi protagonisti del commento rilanciato sui social sono romani, iscritti a un noto scientifico della capitale: il Liceo Righi. La dichiarazione che tradisce esasperazione e polemica, invece, si deve al malcontento generato a profusione delle aule scolastiche, riaperte al pubblico su espresso input della ministra grillina e con il benestare del governo. Ai quali, avendo trascurato l’effetto bomba di un ritorno in aula disorganizzato e incompleto, ora ragazzi e famiglie indirizzano lamentale e sarcasmo contro lascuola formato Azzolina… Un video postato su Twitter dal sito di RadioSavana mostra solo l’ultimo episodio. E le invettiva postate in calce alle vergognose immagini si sprecano…

Scuola formato Azzolina: studenti del Righi di Roma per strada coi banchi a rotelle

Quello che accade lo mostrano i fotogrammi. Lo sottolinea la didascalia al post: «Liceo Righi, Roma: senza norme di sicurezza, sulla carreggiata per spostarsi dalla sede centrale a quella succursale. Azzolina, Arcuri e Conte disastrosi. Per colpa della loro incapacità siamo diventati un paese del terzo mondo». Anche i commenti degli utenti che sanzionano la vicenda offrono chiaramente il quadro della situazione e surriscaldano la temperatura della polemica. Ne citiamo uno su tutti che, per eleganza e incisività, si è distinto dagli altri. Il suo commento ripertica una storica citazione e recita: «Se ci viene tolta la libertà di parola, noi, muti e silenziosi, saremo trascinati come pecore al macello. (George Washington)». Non occorre aggiungere altro...

Liceo Righi, Roma: senza norme di sicurezza, sulla carreggiata per spostarsi dalla sede centrale a quella succursale. Azzolina, Arcuri e Conte disastrosi, per colpa della loro incapacità totale siamo diventati un paese del terzo mondo. #RadioSavana pic.twitter.com/0RxGYO0bRn

— RadioSavana (@RadioSavana) October 2, 2020