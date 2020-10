Piazza Affari diventa italo-francese, Meloni: “Chi intende svendere l’Italia mi troverà sulla sua strada”

“Ancora una volta la sinistra ha scelto di favorire la strategia dei francesi che da tempo intendevano assumere una posizione di predominio finanziario in Europa, con l’acquisizione di Borsa Italiana di fatto finanziata proprio dall’Italia. Parigi raggiunge così un obiettivo storico, dopo lo smacco subito di recente nell’acquisizione della Borsa spagnola; e può avere informazioni importanti proprio sul patrimonio delle Pmi italiane”. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni è scettica e preoccupata. Alla fine è passata la linea sostenuta dal ministero dell’Economia: Borsa Italiana doveva essere francese e francese sarà. Qualsiasi altra ipotesi – cordata italiana, magari con sostegno pubblico, inclusa – non è mai stata presa in considerazione. Così un’altra realtà strategica – gestisce, fra le altre cose, MTS, il mercato dei Titoli di Stato – della nostra economia passa di mano. E lo fa finendo, ancora una volta, in mani transalpine.

Piazza Affari, Meloni: un’altra svendita targata Pd

Borsa Italiana era già sotto controllo straniero dal 2007, quando si fuse con la sua omologa di Londra dando origine al London Stock Exchange Group. Quest’ultimo è però finito – dopo l’acquisizione della società di analisi dei dati Refinitiv – sotto gli occhi dell’antitrust, che le ha imposto di cedere la divisione milanese per avere il via libera al perfezionamento dell’acquisizione. Da qui la necessità di trovare una qualche collocazione per Borsa Italiana. L’ha avuta vinta Euronext, colosso nato dalla fusione tra le borse di Parigi, Amsterdam e Bruxelles e che, nel corso degli anni, ha incorporato anche le piazze di Lisbona e Dublino. Era questa l’opzione più caldeggiata dal ministro Gualtieri, che ha schierato Cassa Depositi e Prestiti (in tandem con Intesa Sanpaolo) per dare consistenza all’operazione.

Meloni: “Terremo gli occhi aperti”