Nuovo caso di Covid in Vaticano. Questa volta a Santa Marta, la residenza di papa Francesco. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni. “Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento. Come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui. E ha lasciato temporaneamente Casa Santa Marta, dove abitualmente risiede“.

Vaticano, un positivo a Santa Marta, residenza del papa

Bruni ha assicurato che si continuano ad osservare tutte le disposizioni. Emanate dalla Santa Sede e dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. E la salute di tutti i residenti della Domus viene tenuta costantemente sotto monitoraggio”.

Anche 11 soldati delle Guardie Svizzere

Questo nuovo caso di contagio arriva pochi giorni dopo la scoperta della positività di 11 soldati delle Guardie svizzere in Vaticano. “Nonostante le circostanze, stanno bene. Tutti mostrano solamente leggeri sintomi della malattia” È quanto aveva reso noto la Guardia svizzera pontificia. Con un messaggio sulla propria pagina Facebook. Nel post era stato specificato che per i soggetti positivi è stato disposto da subito l’isolamento. L’allarme contagi nell’esercito più piccolo del mondo era scattato la scorsa domenica.