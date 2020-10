I carabinieri di Firenze hanno arrestato un 32enne rumeno per lesioni personali e danneggiamento aggravato. In pieno pomeriggio, dopo numerose richieste giunte al numero di emergenza 112, tre equipaggi del nucleo radiomobile sono stati inviati in via Baracca. In quella strada, infatti, avevano segnalato la presenza di un uomo che, senza motivo, stava danneggiando i veicoli in sosta e colpendo i passanti con calci e pugni.

L’uomo individuato a Firenze dai carabinieri

I militari hanno individuato l’uomo in viale Guidoni: con in mano una bottiglia di birra. L’hanno identificato in un 32enne romeno, già residente a Lastra a Signa ma di fatto senza fissa dimora. Era in stato di agitazione psicofisica dovuta probabilmente all’assunzione smodata di sostanze alcooliche.

Il rumeno ha colpito anche un’anziana di 83 anni

Gli accertamenti e i testimoni hanno permesso di accertare che il 32enne aveva iniziato a molestare i passanti già alla fermata dell’autobus di via Baracca. Aveva picchiato un uomo colpendolo alla nuca, per poi attraversare la strada nei pressi del supermercato Lidl. Lì ha colpito con un pugno prima un ragazzo alla clavicola e poi un’anziana 83enne. La donna è caduta a terra riportando la frattura del collo del femore, Immediata la corsa al pronto soccorso dell’ospedale Careggi di Firenze, dove è stata ricoverata e giudicata guaribile in 30 giorni.

Tombino gettato contro il finestrino di un’auto

Il rumeno ha colpito altre persone che nel frattempo si erano allontanate. L’esagitato aveva proseguito nella sua folle condotta sradicando letteralmente un tombino dalla sede stradale per lanciarlo contro il finestrino di un’automobile in sosta, frantumandolo. Gli altri malcapitati hanno rifiutato di ricorrere alle cure mediche.