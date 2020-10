Palamara radiato dalle magistratura. Giusto così, ma paga da solo le colpe di tanti

Radiato dalla magistratura. La massima sanzione prevista. E, per di più, applicata per la prima volta nei confronti di un ex-consigliere del Csm nonché ex-presidente dell’Anm, il sindacato delle toghe. Per Luca Palamara non poteva finire peggio. Quando questa orribile vicenda di promozioni e nomine decise in base ad appartenenze e non al merito è scoppiata, Palamara disse che non avrebbe mai accettato di fare da «capro espiatorio». Ma proprio questo sembra essere il suo destino. Paga da solo, come se avesse fatto tutto da solo e come se a lui solo interessasse il “sistema“. Chissà se la sezione disciplinare del Csm che lo ha condannato, accogliendo la richiesta della Procura generale della Cassazione, si è soffermata su tale aspetto.

Palamara ha favorito nomine e promozioni

Al momento, Palamara sembra tenere botta. «I valori che mi hanno portato ad essere magistrato – equità, senso civico e amore per la giustizia – sono gli stessi che connoteranno il mio operato da oggi in poi», ha commentato a caldo. Sul fronte politico le reazioni non hanno tardato a farsi attendere. «E su Ermini nulla dire?», ha polemicamente chiesto Francesco Giro, riferendosi all’attuale vicepresidente del Csm in quota Pd. Il forzista si riferisce ai colloqui intercettati sul cellulare di Palamara dal trojan iniettato dai pm di Perugia che lo indagano per corruzione, con i deputati Lotti e Ferri. I tre, presenti anche altri magistrati, parlavano appunto della nomina di Ermini alla vicepresidenza di Palazzo dei Marescialli.

L’ex-pm Nordio: «Processo stalinista contro di lui»

Anche il grillino Nicola Morra esorta il Csm ad uscire fuori dalla logica del capro espiatorio: «Non si può punire la punta dell’iceberg e dimenticare il resto», avverte il presidente della commissione Antimafia. Chiedono invece di fare luce sui rapporti tra l’ormai ex-magistrato e Nicola Zingaretti i consiglieri leghisti del Lazio. «Le intercettazioni telefoniche – sottolineano in una nota – hanno evidenziato un sodalizio ambiguo, una frequentazione che va assolutamente chiarita anche alla luce di incarichi assegnati e ricoperti negli anni scorsi». Parla invece di «processo stalinista» per la decisione di non ascoltare testi a difesa del radiato Carlo Nordio. «La sentenza così affrettata – aggiunge l’ex-pm – mi ricorda quella del generale Fromm che condannò e fece fucilare von Stauffenberg con processo sommario. Sperando che non lo coinvolgesse. Poi però non la fece franca neanche lui».