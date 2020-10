“Non respiro!”: Montesano (senza mascherina) litiga con la polizia in piazza Montecitorio (video)

Confronto aspro con le forze dell’ordine per l’attore Enrico Montesano, redarguito per non aver indossato la mascherina in piazza. L’attore, in compagnia della moglie, stava lasciando piazza Montecitorio, dove ha manifestato a favore di Chico Forti, italiano detenuto negli Usa, quando viene fermato. Agli agenti che lo invitano a indossare la mascherina, Montesano prova a opporre le sue ragioni, poi accetta l’indicazione. Poi di nuovo un battibecco con gli agenti, prima di allontanarsi definitivamente.

Montesano, dopo essere stato invitato dalla polizia a indossare la mascherina, si adegua, ma sbotta: “Non riesco a respirare, mi fa male”, quindi tira giù la mascherina e si rivolge così alle forze dell’ordine: “E’ un obbligo di un decreto ministeriale che è inferiore a una legge che impone di andare a viso scoperto. Io me la metto, così lei mi può mandare a casa. Sennò questo è sequestro di persona”.

IL VIDEO DI MONTESANO PUBBICATO SU YOUTUBE DALL’AGENZIA DIRE