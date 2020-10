Meloni: «Il cinismo di Conte è intollerabile, l’Italia paga la vanità e l’incompetenza del governo»

«Di fronte all’aumento esponenziale dei contagi il governo naviga a vista». Lo dichiara Giorgia Meloni, sulla sua pagina Facebook. «Fa la cosa più semplice, cioè cercare un capro espiatorio da additare. E massacra interi settori. Invece dovrebbe fare quello che gli compete». Quindi dovrebbe occuparsi di «sanità, trasporti, tutela delle persone a rischio e dei più fragili. Come Fratelli d’Italia chiede da mesi».

Giorgia Meloni: «Sui trasporti fanno finta di nulla»

«I trasporti sono una delle cause principali di contagio e la più facile da prevedere. Pur sapendolo il governo continua a fare finta di nulla», continua la leader di FdI. «Parla di tutto fuorché di questo. Invece colpisce la ristorazione. Così infligge a quegli imprenditori una doppia pena: farsi carico dei costi fissi e portare al minimo gli incassi».

«Negano persino la questione dei clandestini»

«Stessa sorte per palestre, teatri, cinema al chiuso e all’aperto. In tutto questo il governo non fornisce uno straccio di evidenza sul fatto che l’escalation del contagio parta da questi luoghi. Ed è difficile accettare queste misure dagli stessi che negano i rischi del contagio sui mezzi pubblici, così come sui barconi di immigrati clandestini», incalza Giorgia Meloni.

«Pretendiamo trasparenza sui dati»

«Intere filiere perderanno ogni speranza. Di contro non ci sono certezze sui ristori economici, che FdI ha chiesto diretti e contestuali a qualsiasi penalizzazione. Pretendiamo trasparenza sui dati, conoscere le ragioni dei singoli interventi che limitano libertà personali e di impresa. Vogliamo che siano garantiti i mancati introiti e i danni emergenti per tutte quelle che Conte, con un cinismo intollerabile, definisce “attività sacrificabili” senza alcuna responsabilità e un enorme dubbio sull’utilità».

Giorgia Meloni: «Si pavoneggiavano…»

«Il governo ha perso mesi fondamentali pavoneggiandosi su risultati che – a suo dire – erano migliori di quelli di molte altre nazioni. Ecco i risultati di tanta vanità mista a incompetenza», conclude la Meloni.