Meloni: «Fratelli d’Italia mai al governo con 5S e Pd. L’unica strada è quella delle elezioni»

«Leggo improbabili ricostruzioni secondo le quali saremmo disponibili a collaborare con il governo, addirittura con un governo di unità nazionale». Lo scrive, su Facebook, il presidente FdI, Giorgia Meloni. «Lo dico chiaramente: Fratelli d’Italia non parteciperà mai a un governo con Pd e Cinquestelle. Una volta finita l’emergenza, l’unica strada per noi è quella delle elezioni. Abbiamo messo da sempre a disposizione le nostre proposte serie, come opposizione, ma per noi bisogna partire dall’azzeramento dei decreti di Conte. Decreti illogici e dannosi contro i quali siamo pronti a batterci in Parlamento e nelle piazze». Lo scrive, su Facebook, il presidente FdI, Giorgia Meloni.

Meloni: «Franceschini peggior ministro»

In un altro post la Meloni rilancia un post di Lorella Cuccarini. «Sottoscrivo e condivido le parole di Lorella Cuccarini. Il governo si accanisce con il mondo dello spettacolo, i cinema e i teatri, che vengono chiusi nonostante abbiano investito soldi per rispettare tutti i protocolli di sicurezza e i dati dicano che non sono focolai di contagi».

E poi ancora. «È un decreto che mette in ginocchio un’intera filiera. Attori, registi, compagnie, macchinisti, attrezzisti, tecnici, ballerini, coreografi e tante altre figure professionali sono condannati alla disoccupazione. E dal governo arrivano solo promesse di ristoro. Dal turismo alla cultura disastro Franceschini, il peggior ministro che questi due comparti potessero avere».

Presidio di FdI davanti a Montecitorio

Ieri a Mezz’ora in più Meloni aveva puntualizzato: «FdI è sempre stato dalla stessa parte, dice le stesse cose ma si occupa dei problemi delle persone. Molti cittadini sanno che noi non lanciamo slogan tanto per farlo, siamo persone che studiano e che lavorano per migliorare le condizioni di vita di questa nazione». E aveva annunciato che «Fratelli d’Italia sarà in presidio permanente davanti a Montecitorio per dare voce alle categorie massacrate da questo governo e far sì che la politica dia risposte serie».