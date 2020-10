Librandi alla leghista Sardone: «Andrai a pulire i bagni degli africani». Bufera social (video)

L’ultimo delirio del deputato renziano Gianfranco Librandi è andato in onda venerdì notte. Per chi lo avesse perso, il parlamentare di Italia Viva, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, ha attaccato la leghista Silvia Sardone. E lo ha fatto con una veemenza davvero disgustosa. Nel corso della puntata ha infatti esclamato: “Il futuro dell’Italia è l’Africa e tu cara Sardone andrai a pulire i bagni degli africani”. Per concludere in bellezza, infine ha negato che esista un’emergenza immigrati da affrontare: “Il problema non c’è, lo ha creato Salvini”. Quindi se sbarcano ogni giorno centinaia di migranti sulle nostre coste, la colpa è della Lega e dei sovranisti.

Questo è tutto scemo, basta sentirlo un attimo per rendersene conto. Ma mi chiedo: quanti africani ospita a casa? pic.twitter.com/WehnEvnveK — Giank-deR 🇮🇹 (@GiancarloDeRisi) October 4, 2020

Sui Social si scatenano i commenti. «”Tu in futuro andrai a pulire i bagni agli africani”. Ditemi che è una frase decontestualizzata che non ho tempo di sentire cosa dica Librandi. Femministe mute? Eh già. La Sardone è leghista», commenta una follower. E ancora, un altro utente nota la reazione dell’altra ospite, Karima Moual, giornalista di origini marocchine. «Librandi maleducato e violento. Dice alla Sardone che presto pulirà i gabinetti agli africani solo per umiliarla, suscitando l’ilarità di quell’altra maleducata di Karima».

“Ogni volta che Librandi va in tv, Renzi perde voti”

«Accoppiata Karima Librandi: ho spento la tv e sono andato a farmi una doccia», scrive un altro. Mentre un tweet commenta. «L’arroganza di Karima e l’ignoranza di Librandi nell’affermare certe idee sull’immigrazione mi fanno perdere la fiducia nelle istituzioni». Invece un altro follower articola un mero ragionamento elettorale. «Non mi scandalizzo per Karima che fa il suo, mi meraviglio di Matteo Renzi che ogni volta che manda in tv Librandi perde voti». Un’ottima domanda da girare al leader di Italia Viva. O a quel che resta del suo partito.