Le Iene, l’annuncio di Giulio Golia sui social: «Ho fatto il tampone. Ahimé, anch’io sono positivo al coronavirus» (video)

L’annuncio arriva dai social. Giulio Golia avverte amici e fan in tempo reale: «Sono positivo al coronavirus». Immediata la solidarietà di colleghi e utenti social e spettatori tv, suoi estimatori. Del resto, Golia è uno dei volti più amati delle Iene. Uno dei giornalisti d’inchiesta più agguerriti. Uno dei più temuti. Oggi, però, la notizia lo investe in prima persona: in un video postato pochi minuti sui social, Giulio Golia comunica sui social la sua positività al coronavirus. «Ieri ho avuto la comunicazione di essere entrato in contatto con una persona positiva al virus – spiega nel video messaggio la Iena –. Ho allertato subito il mio medico curante che mi ha prescritto un tampone. Sono corso a farlo e ahimé, pochi minuti fa, ho avuto il responso: anche io sono positivo al coronavirus».

Le Iene, Giulio Golia: «Sono positivo al coronavirus»

La notizia arriva un po’ come un cazzotto nello stomaco per chi segue il programma Mediaset e per chi, in particolare, apprezza sincerità e tempra del giornalista di Italia1. Subito, però, Golia provvede a tranquillizzare fan e amici: «Mi sento abbastanza bene per ora. Ho una leggera emicrania. Spero che continui così». Poi, visto che il ritorno in palinsesto de Le Iene è previsto per il prossimo lunedì 5 ottobre, con lo “Speciale Mario Biondo-Un suicidio inspiegabile“. Mentre dal 6 ottobre, la trasmissione andrà in onda tutti i martedì e giovedì dalle 21.10, sempre su Italia 1, dalla sua quarantena appena cominciata, Giulio Golia avverte: «Purtroppo non potrò essere presente alla prima puntata delle Iene» che lui, da protagonista, guarderà comunque dal divano. Infine, il saluto in chiusura di messaggio social: «Vi terrò aggiornati piano piano del mio stato di salute. Speriamo bene. Incrocio le dita»… E noi con lui.

.@Giulio_Golia è risultato positivo al coronavirus. Forza Giulio, un abbraccio da tutte #LeIene!❤️👊🏿 #giuliogolia pic.twitter.com/i0JfmGaHxx

