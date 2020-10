La Francia nella morsa del Covid. Verso un nuovo lockdown totale. Attesa per il discorso di Macron

Misure radicali in Francia. Che si avvia verso un nuovo lockdown. “Il coprifuoco non ha dato tutti i risultati che ci si poteva aspettare. Dobbiamo trarre conclusioni molto rapidamente e prendere misure radicali”. Parola del presidente della Fédération hospitalière de France, Frédéric Valletoux.

Lockdown in Francia, attesa per il discorso di Macron

Intanto cresce l’attesa per il discorso alla nazione delle 20 del presidente Emmanuel Macron. Che, al termine di un nuovo Consiglio di difesa, dovrebbe annunciare le nuove misure decise di fronte all’aggravarsi della situazione sanitaria a causa della pandemia. Lockdown totale per almeno 4 settimane. Secondo Bfmtv, che cita fonti concordanti, le scuole dovrebbero comunque rimanere aperte. E lo stesso vale per “alcuni” servizi pubblici.

Il lockdown? “Ce lo aspettavamo da un po’, era una misura annunciata, anche perché il coprifuoco ha risolto poco”. Così Elsie Peruch, insegnante italiana che collabora con l’ambasciata e il consolato. La professoressa dice di essere personalmente favorevole a un lockdown “meno rigido” di quello della scorsa primavera. E lo stesso Macron dovrebbe annunciare che le attività lavorative proseguiranno e le scuole, almeno quelle materne ed elementari, resteranno aperte.

Nonostante questo, prosegue Peruch, c’è “paura” tra chi lavora nella scuola perché “bisognerà andare a lavoro”. E anche tra la comunità italiana a Parigi “c’è il timore di restare di nuovo bloccati e di non poter tornare in Italia. Oltre alla paura che, in una metropoli come Parig,i gli ospedali siano subito in emergenza e vi siano nelle prossime settimane problemi di assistenza adeguata. Per questo alcuni miei colleghi che si sono trasferiti da poco vorrebbero rientrare subito in Italia”.

La Ue lavora a un pacchetto europeo della sanità

L’allarme cresce in tutta Europa. “La situazione Covid è molto grave. Dobbiamo intensificare la nostra risposta dell’Ue”, ha detto la presidente Ursula von der Leyen. Che ha proposto nuove misure per la lotta alla pandemia. Si va verso un’Unione europea della sanità, con un pacchetto di iniziative che saranno adottate l’11 novembre. Intanto, in alcune aree Ue il coprifuoco non basta più. I primi a chiudere saranno appunto i francesi. In Germania, invece, la Merkel propone un lockdown “light”.