La Bonafè da Porro ci insulta tutti: «Gli italiani? Imbecilli». Telespettatori e social in rivolta (video)

La Bonafè dà degli imbecilli agli italiani. E lo fa in veste di ospite a Quarta Repubblica da Nicola Porro, in diretta tv. Ebbene, quell’esternazione della piddina, incautamente pronunciata in una puntata del talk di Rete 4 qualche giorno fa, ancona non va giù. Né ai telespettatori. Né agli utenti. I quali, tutti insieme dal web, replicano risentiti, offesi e dissenziendo, allo strafalcione dell’esponente dem. La sua uscita urticante o offensiva colpisce in un momento di grande preoccupazione economica e sanitaria. E aumenta la distanza tra istituzioni e cittadini che, oltre a non sentirsi nella grande maggioranza dei casi, tutelati e ben gestiti dall’esecutivo in carica, rischiano anche di sommare al danno la beffe dell’insulto.

Così, a 48 ore dall’annuncio del premier Conte delle nuove norme contenute nell’ultimo Dpcm, l’uscita della parlamentare del Partito democratico assume nuovi, sinistri significati. Ed eleva all’ennesima potenza la portata dello sberleffo ricevuto e dell’indignazione maturata. Già, perché a leggere e ascoltare le indicazion i del governo sulle nuove misure di contenimento del Covid, sembra quasi di essere trattati davvero come dei non senzienti. Chiamati a fare fronte a disposizioni di cui troppo spesso sfuggono logica e efficacia.

Non solo. Come rilevato sia da Il Giornale che da Libero, che tornano sullo scivolone della ex renziana indefessa, non solo la Bonafé si esclude dal novero degli “imbecilli” a cui allude nella sua esternazione. Ma, addirittura, fa sorgere in molti il dubbio che un difetto di comprendonio effettivamente ci possa essere. Non a caso, e non solo dal minuto dopo l’insulto della esponente Pd, molti di noi sono lì a chiedersi se non sia proprio una certa insipienza, ingenuità, superficialità, ad averci portato ad essere rappresentati e descritti in questo modo...