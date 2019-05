Rogo di Mirandola, Pd senza pudore: la colpa è di Salvini che non ha espulso il marocchino…

“Salvini è ministro da un anno e il suo unico risultato sono le chiacchiere: di fronte a vittime e feriti ripete il solito copione da campagna elettorale e omette che il responsabile doveva essere rimpatriato. Solidarietà e vicinanza alle famiglie coinvolte #Mirandola”. È Simona Bonafè, capolista Pd alle Europee nella circoscrizione Italia Centrale, a puntare l’indice contro quello che per la sinistra è il vero colpevole del rogo di Mirandola che è costato la vita a due anziane. proprio lei che qualche anno fa tuonava contro chi “sollecita la paura dei migranti per qualche voto in più”. In pratica con questi migranti che bisogna fare: accoglierli o controllarli a seconda dei casi? Se ci fosse Bonafè al Viminale gli italiani non avrebbero davvero nulla da temere…

Ma la vera faccia tosta è quella del sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, fino a ieri paladino dei migranti al punto da opporsi all’apertura di un Centro per il rimpatrio a Modena in nome dei diritti umani e oggi improvvisamente divenuto difesnore della sicurezza sul territorio: “In queste ore tristi siamo vicini alla città di Mirandola, che ha proclamato il lutto cittadino e ci chiediamo, insieme ai mirandolesi e a tutte le persone scosse dal tragico evento, come sia stato possibile che uno straniero irregolare, a quanto sembra già destinatario di un provvedimento di espulsione e tuttavia ancora presente sul territorio nazionale, abbia potuto muoversi liberamente e arrivare indisturbato nel Modenese a compiere il suo criminale gesto”.

Si accoda Giuditta Pini, deputata modenese del Pd: “In questi ultimi mesi, Matteo Salvini è stato principalmente impegnato a farsi selfie e girare per comizi. Ma il lavoro del ministro dell’Interno è garantire la sicurezza di tutti gli italiani”. Invece il Pd negli ultimi mesi che ha fatto? Ci ha esortato a restare umani, ad aprire i porti, ad accogliere i migranti senza paura. Salvo poi, dinanzi a un fatto così grave, dare la colpa al nemico Salvini.