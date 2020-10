In ginocchio da Bertolaso: ora i Cinquestelle invocano l’Ospedale Fiera per la terapia intensiva

L’ospedale Fiera di Milano tanto demonizzato dai giallorossi ora diventa per i grillini indispensabile. «Se, disgraziatamente, le cose dovessero continuare a peggiorare, la struttura in Fiera sarebbe pronta per accogliere i pazienti bisognosi di un posto letto in terapia intensiva?». Lo chiede il capogruppo dei 5Stelle alla Regione Lombardia Massimo De Rosa. Lo stesso che dopo l’apertura dell’ospedale Fiera aveva detto: «Con 21 milioni si sarebbero potuti comprare circa 5 milioni di test pungidito e monitorare così il contagio in metà dei cittadini lombardi».

Ospedale Fiera, la Lega contro i 5S

Gli ha replicato il leghista Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone. «C’è da rimanere basiti davanti alle ultime affermazioni del pentastellato De Rosa. Chiede lumi alla Regione sull’utilizzo dell’Ospedale Fiera Milano. Ma come? Fino a ieri ci accusavano di avere sprecato risorse per l’Ospedale in Fiera e ora si domandano come verrà utilizzato? I cinquestelle hanno condotto per mesi una ignobile campagna informativa contro l’ospedale Fiera e adesso, che tutti ne hanno compreso l’utilità, vengono a fare i primi della classe? Non c’è limite alla vergogna» ha aggiunto. «La verità – ha continuato Anelli – è che la scelta compiuta dal presidente Fontana è stata una decisione indispensabile, considerato il periodo di piena emergenza in cui è stata presa, e lungimirante, in quanto la pandemia comporta la necessità di poter contare su strutture ospedaliere dedicate esclusivamente ai pazienti Covid».

La campagna contro l’ospedale di Bertolaso

L’ospedale Fiera era stato denigrato, lo avevano definito in “flop” preso in giro, ed era finito anche al centro di un esposto in procura. Ora che i numeri del Covid tornano a salire, si conferma una risorsa indispensabile a disposizione di tutti i cittadini. E non solo di quelli lombardi. Nei giorni scorsi il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha infatti annunciato che la struttura è pronta ad accogliere anche i malati di altri territori. Una rivincita per Bertolaso e uno schiaffo per il tutto il governo giallorosso.