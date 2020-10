“Il Covid contagia i sovranisti”: Giannini (positivo) è lo stesso che sfotteva e accusava Salvini (video)

Un po’ si crogiolava, Massimo Giannini, quando annunciava e commentava la positività al Covid di Donald Trump, ricordando i precedenti di Bolsonero, Briatore e Boris Johnson. Il direttore della Stampa, che ieri ha annunciato la propria positività al coronavirus, è lo stesso che sul suo giornale pubblicava, solo due giorni fa un articolo nel quale parlava della “caduta degli invincibili”, con un titoletto sfottente: “Il virus contagia i sovranisti” e il riferimento, vagamente compiaciuto, alla positività di Trump. Ma non solo.

Giannini, che nel video seguente ammette candidamente di non sapere come ha contratto il virus, salvo sostenere che in questi giorni ha rilasciato molte unterviste senza indossare la mascherina, è anche lo stesso che accusava, a giugno, da Lilly Gruber, il centrodestra e Matteo Salvini di essere irresponsabili nel non indossare le mascherine in pubblico.

La confessione di Massimo Giannini sul Covid

Ed eccolo, in questo video del giugno scorso, Massimo Giannini ironizzare su Salvini e accusarlo di partecipare a eventi pubblici senza fare uso della mascherina, anzi, abusando di selfie con persone alle quali, a suo avviso, il leader della Lega affidava un messaggio sbagliato.

Capita, ma forse Giannini, a cui auguriamo una pronta guarigione, potrebbe scusarsi con il centrodestra e con Salvini. Ora che anche lui, come Trump, dichiara di aver imparato la lezione.

Le accuse a Salvini sulla mancanza di responsabilità