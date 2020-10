Coronavirus, il direttore de “La Stampa” Giannini: «Sono positivo». Evacuata la sede del quotidiano

Coronavirus, anche il direttore de “La Stampa“, Massimo Giannini annuncia: «Sono positivo». La conferma arriva dopo un tampone effettuato ieri dallo stesso giornalista. Immediatamente evacuata la sede del quotidiano torinese. Dunque, il dubbio dopo un sabato di tosse. La conferma dopo un tampone fatto ieri. Anche il direttore de La Stampa, Massimo Giannini è risultato positivo al Covid 19. «Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al Covid-19 – ha annunciato il gironalista dal suo profilo Twitter –. Ringrazio tutti per l’affetto, al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo, come sempre e più di sempre. Ma attenti: il virus c’è, usiamo tutte le precauzioni. Solo così “andrà tutto bene”».

Coronavirus, anche il direttore Giannini positivo

Ancora un contagiato “illustre”. Dopo l’annuncio di questa mattina della Lorenzin. E la video-comunicazione della Iena, Giulio Golia, oggi è stato il giorno del preoccupato messaggio del direttore de La Stampa, volto noto anche in tv. Naturalmente, in una situazione come quella che si è verificata, sono state attivate tutte le procedure del caso. A partire dall’evacuazione della sede del giornale di Via Lugaro a Torino. La chiusura è stata decisa per poter procedere con la sanificazione dei locali e i controlli a tappeto. Prima delle verifiche e delle operazioni di igienizzazione del caso, nessuno, tra giornalisti e poligrafici, potrà rientrare nei locali del giornale.