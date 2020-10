Gf Vip, complotto contro la Gregoraci: fango per buttarla fuori dalla casa

Gf Vip tra Covid e complotti non si fa mancare nulla. Alfonso Signorini aveva promesso nuovi ingressi nella Casa. E invece all’ultimo momento è saltato tutto: i nuovi inquilini annunciati dovevano essere Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Ma proprio quest’ultima, stando alle indiscrezioni, sarebbe risultata positiva al coronavirus, dunque, ingressi bloccati, se ne riparla -forse- venerdì- dopo i test di rito. Nel frattempo non vengono meno le faide interne alla casa del Grande Fratello Vip. Vittima designata è Elisabetta Gregoraci, contro la quale da subito è iniziato un martellamento costante. Lo scopo è buttarla fuori dalla competizione.

Due indizi fanno una prova. Aveva iniziato Fulvio Abate a metterla in un’alone di antipatia, definendola “Cleopatra” e “viscida”. Un’operazione a tenaglia completata da Antonella Elia. L’opinionista insiste ormai da tempo sulla presunta presa in giro della soubrette e conduttrice verso la giovane vittima Pierpaolo Pretelli. Insomma, sia lei sia il conduttore stesso in più di un’occasione hanno tentato di farla passare per una mantide religiosa, relegando il giovane nel ruolo abbastanza improbabile di spasimante infelice in balia dei capricci della Gregoraci. Accusata di tenere il ragazzo sulla corda, infischiandosene dei suoi sentimenti. Un copione stantio e ripetitivo che però trova breccia nei social che certo non stanno dimostrando simpatia per l’ex moglie di Briatore.

Gf Vip, Gregoraci: su di lei si scatena l’invidia sociale

Ora ci si è messa anche Stefania Orlando. Le due soubrette si sono spesso punzecchiate in varie fasi del Gf Vip. Non si amano,è evidente. La Gregoraci le ha detto spesso apertamente i motivi di dissidio. E’ stata invece la Orlando a comportarsi scorrettamente e non a viso aperto. Nel confessionale – il luogo dove un singolo concorrente si sfoga- la Orlando se ne è uscita con una considerazione del tutto fuori contesto: ossia non riferita ad alcun diverbio recente avvenuto nella casa. A far infuriare Elisabetta sarebbe stata infatti questa frase: “Non è che non critico Elisabetta, per paura di non essere invitata a Montecarlo. Se voglio ci vado pure da sola!”. Che c’entrava, se non a ricordare al grande pubblico il prestigioso luogo di residenza? Non aveva alcun senso logico. Diciamo un colpo basso. E la Gregoraci ha reagito: “Hai detto tante stupidaggini. Poi tu non dici le cose in faccia, ma all’interno del confessionale. A differenza tua, io in faccia ti ho sempre detto tutto!”. Ha detto con veemenza rivolgendosi direttamente alla Orlando.

I social scatenati: “La Gregoraci vada a casa…a Montecarlo”

Ma è bastata quella frase velenosa buttata lì così per scatenare contro la Gregoraci una vera e propria invidia sociale via social. “Fuori la Gregoraci. Ma non succederà ho l’impressione che sia una super protetta. Non si spiega tutta questa grande dedizione verso di lei. Che non è particolarmente bella non ha nessun talento. Rimane che è la ex di un uomo ricco e potente che gli para il fondo schiena”. E’ una delle tante cattiverie di chi ormai ha accettato il luogo comune: ricca, potente, residenza a Montecarlo, opportunista. “Torna a casa tua…a Montecarlo”, le scrivono sul sito Fb del Gf Vip gli utenti che tifano per la sua cacciata. “Ho rivalutato moltissimo Stefania, ľunica che ha avuto il coraggio di andare contro alla BRIATORA “. Insomma, il complotto sta dando i suoi frutti avvelenati. Non è un bel vedere.