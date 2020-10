Gf Vip, Brosio: «Sono guarito». Scoppia l’inferno per Adua e Massimiliano: accordo nella casa

Paolo Brosio è guarito dal Covid e ora è pronto a entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Non vedeva l’ora. È stato lui stesso ad annunciarlo con una diretta Facebook dall’istituto clinico di Casalpalocco, a Roma. Era lì ricoverato in seguito alla polmonite causata dal virus e vi ha trascorso tutta la convalescenza . “Il ricovero è finito ieri sera con due tamponi negativi e la polmonite regredita completamente…ora. Fra qualche giorno posso tornare al lavoro in tv”, ha fatto sapere il giornalista, dicendosi pronto a fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, nella quale aveva “rischiato di entrare da positivo, visto che inizialmente i tamponi erano risultati negativi”.

Adua, le bugie che indignano gli spettatori

Ora dovrà entrare in una casa “avvelenata”, alla luce dei dissapori creati soprattutto da Adua Del Vesco. Bugie dopo bugie, la concorrente più chiacchierata si sta facendo detestare. Le polemiche roventi che anche sui social stanno divampando sono tutte dirette contro l’attrice bugiarda seriale, come viene ormai catalogata alla luce dei suoi comportamenti, e su Massimiliano Morra. Ad Adua il pubblico non perdona la sua continua presa per i fondelli degli italiani con le sue storie sentimentali-fantasma. Altre non erano che coperture per il partner gay. La vicenda Gabriele Garko , suo ex, ne è stata la prova provata. Anche al pubblico più “affascinato” dal gossip questi mezzucci non piacciono.

Gf Vip, Adua “ha una doppia faccia”: i social furibondi

Non si perdona ad Adua di avere svelato l’omosessualità di un altro suo ex presente nella nella casa, Massimiliano. Altra relazione finta, dunque. Per cui le opinioni più ricorrenti su Adua sono di questo tenore sui social: Lei ha una doppia faccia, fa la finta buona e non mi piace. Durante la puntata Adua ha negato, ha detto una bugia. Ora fa la vittima, ma a me non piace questo tipo di persona”. Soprattutto le si chiede conto della sceneggiata recitata appena ha fatto il suo ingresso al Gf Vip. Lei ha parlato delle violenze morali subite al tempo della relazione con Massimiliano. Il tutto condite da lacrime degne di una grande attrice. Se è stata una finzione allora sarebbe veramente imperdonabile, responsabile di avere diffuso accuse false e gravissime sul conto di un’altra persona. Il Gf Vip avanza all’insegna delle bugie.

Un piccolo giallo

Così, menzogna dopo menzogna, il pubblico – e sotto sotto anche gli altrui concorrenti- non la tollerano più, la vorrebbero presto fuori dalla casa. E rimpiangono, invece, l’uscita della concorrente Franceska, che è stata eliminata puntate fa. Ed è qui che viene il sospetto, un piccolo giallo. Un pacchetto di voti proveniente dalla Spagna potrebbe avere condizionato pesantemente il responso del televoto a sfavore dell’una e a favore di Adua, che sembra lì lì per essere eliminata e invece è ancor lì ad abbindolare il pubblico. E ad irritare.

