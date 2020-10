Francesco Lollobrigida positivo al Covid: «Non ho sintomi. Vinceremo anche questa battaglia»

Anche il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, è risultato positivo al Covid. A darne notizia è stato lui stesso attraverso un post su Facebook, nel quale comunque ha rassicurato sul suo stato di salute.

Lollobrigida positivo al Covid

“Amici, dopo essere stato a contatto con una persona rivelatasi positiva, e nonostante abbia seguito scrupolosamente tutti i protocolli anti-contagio, ho appena scoperto di aver contratto anche io il Covid-19″, ha informato Lollobrigida. “Voglio rassicurare tutti che sto bene e non presento alcun sintomo. Sono ovviamente in isolamento presso la mia abitazione, dalla quale – ha chiarito l’esponente di FdI – continuerò a lavorare come sempre“. “Vinceremo anche questa battaglia!”, ha quindi concluso Lollobrigida.

I casi di contagi in Parlamento

In una quarantina di minuti il post ha ricevuto quasi 600 messaggi di incoraggiamento e vicinanza. Quello di Lollobrigida è l’ennesimo contagio in Parlamento di queste settimane. Gli ultimi erano stati, alla Camera, quelli di Massimo Ungaro di Italia Viva e Luca Pastorino di Leu, mentre i primi erano stati registrati a Palazzo Madama con i senatori M5S Francesco Mollame e Marco Croatti.