Dpcm, dai numeri sulle festicciole in famiglia ai “consigli” sulle mascherine in casa: ecco le regole

In un mare di polemiche, critiche e perplessità, Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm sulle misure per fronteggiare l’emergenza coronavirus. È un provvedimento che rende evidente quanto l’ammucchiata rossogialla navighi al buio. Si danno i numeri anche per chi deve partecipare ai compleanni in casa. E lo si fa manco si trattasse di scommesse. Si ragiona alla carlona, alla meno peggio. “6 attorno alla torta, e perché non 7? Meglio 5, torniamo a 6”.

Firmato il Dpcm: feste in casa e cerimonie

Si parla anche di cose non controllabili. Come ad esempio la forte raccomandazione di usare le mascherine anche in casa, in presenza di non conviventi. Poi è decisa la chiusura dei locali a mezzanotte. Si sconsigliano le feste nelle abitazioni private se i partecipanti superano le 6 unità. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto, fatte salve quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose, che possono svolgersi con la presenza massima di 30 persone.

Gite scolastiche e movida

Il Dpcm ha sospeso le gite scolastiche. In particolare, i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate. Anche le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Dal divieto sono esclusi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. In più, le attività di tirocinio nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti Confermata anche la stretta alla movida. La chiusura dei locali è infatti fissata per le 24 con il divieto di sosta e consumazione all’esterno dei locali dopo le 21, fatto salvo il servizio al tavolo.

Lo sport e gli spettatori

Nel Dpcm c’è lo stop agli sport di contatto a livello amatoriale . La partecipazione agli eventi sportivi è fissata nel 15% della capienza di stadi e palazzetti. Il limite massimo è di 1000 spettatori per gli eventi all’aperto e 200 per quelli al chiuso. Stesso tetto massimo, 1000 all’aperto e 200 al chiuso, per gli spettacoli teatrali, cinema e concerti. Previsto un alleggerimento della quarantena, che passa da 14 a 10 giorni, e il via libera al tampone unico.