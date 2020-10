Covid, Zaia a Conte: «Non accetto lezioni, abbiamo i malati fuori dalla porta. So io cosa fare»

“Meno Stato dove ci vuole meno Stato”. Questo in sintesi il pensiero del governatore del Veneto Luca Zaia con cui critica apertamente l’intenzione del governo di lasciare poco margine di manovra – per i provvedimenti anti Covid – alle Regioni. Le Regioni potrebbero adottare solo misure più restrittive rispetto a quelle decise dall’esecutivo. Zaia, riconosciuto come uno dei pochi che ha saputo far funzionare le cose durante e dopo l’emergenza, non ci sta. “Nei mesi scorsi le Regioni hanno dato dimostrazione di grande senso di responsabilità. Il Veneto è stato l’avanguardia in tema di test pungidito, tamponi rapidi e in tanto altro. Sappiamo meglio noi cosa serve al nostro territorio”. Lo ha spiegato al Corriere della Sera e lo ha ripetuto alle agenzie.

Zaia: “Ecco la differenza tra noi e il governo Conte”

Il governatore ritiene che interventi mirati possono essere presi solo da chi conosce bene il territorio e lo vive in prima persona . Qui parte la frecciata al governo Conte. “La differenza è che a Roma ragionano sulla base di tabelle e di carte. Noi abbiamo i malati fuori dalla porta. Ho grande rispetto per chi deve governare il Paese, ma vorrei che fosse garantito anche a noi”. ”Mi pare che non si voglia capire che siamo tutti sulla stessa barca. Ormai il Covid non riguarda solo le Regioni del Nord ma tocca tutto il Paese. Qualcuno crede forse che il Veneto sia meno efficiente dello Stato?”: è risoluto il suo intervento. “Basta dirigismo, sappiamo meglio noi cosa serve ai nostri territori“.

“Così non va bene”