Covid, torna il tormentone autocertificazione: ecco il modulo per chi si sposta durante il coprifuoco

Torna ufficialmente il tormentone autocertificazione. Almeno torna per i cittadini di Campania, Lazio e Lombardia, dove è stato deliberato il coprifuoco. La necessità di compilare il modulo per chi si sposta fuori dagli orari consentiti è una diretta conseguenza della stretta imposta e, dunque, il certificato era atteso. Ora c’è: il Viminale ne ha rilasciato oggi il modello sul proprio sito.

Può essere compilato al controllo

Si tratta di un modulo in tutto e per tutto simile a quello del lockdown, nella versione in cui erano richiesti, oltre alla motivazione dello spostamento fuori orario, anche gli indirizzi di partenza e di arrivo. L’autodichiarazione, che prevede anche la possibilità di indicare note aggiuntive, comunque, non dovrà per forza essere portata con sé. “`E anche in possesso degli operatori di polizia e – spiega il Viminale – può essere compilata al momento del controllo“.

Ecco dove scaricare il modulo di autocertificazione

Dunque, almeno nella teoria, ai cittadini di Lazio, Campania e Lombardia dovrebbe essere risparmiato il patema d’animo delle conseguenze in caso di dimenticanza. In ogni caso, il modulo di autocertificazione è scaricabile dal sito del ministero dell’Interno a un link dedicato, mentre sulla pagina che riporta una breve presentazione si legge che “potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti”.