Covid, Lorenzin positiva: «Non so come l’ho preso. E non ho Immuni. È una brutta bestia» (video)

Anche Beatrice Lorenzin è risultata positiva al Covid. Ad annunciarlo è stata la stessa deputata Pd con un post e un video su Twitter. “Sono risultata positiva al coronavirus. Comincio le cure. Grazie all’aiuto di medici e infermieri sono sicura che vincerò!”, ha scritto Lorenzin a corredo del video in cui spiega la situazione e fa alcune riflessioni sulla facilità del contagio.

Lorenzin positiva: “Questo virus è proprio una bestiacca”

“Ciao a tutti, purtroppo sono risultata positiva al Covid. Ho un po’ di febbre e mal di gola, ma le altre funzioni sono sotto monitoraggio e la situazione è tranquilla. Comincio le cure”, dice l’ex ministro della Salute nel breve video affidato al social. “Questo virus – aggiunge – è proprio una bestiaccia se io, che sono particolarmente attenta, sono rimasta contagiata”.

Anche la deputata Pd non ha Immuni

“Essere contagiati è veramente più facile di quello che pensiamo. Un abbraccio va alle persone che in questo momento si trovano nella mia condizione”, prosegue Lorenzin, chiarendo poi di non capire come possa aver contratto il virus. “Io ho figli e marito negativi. Ma c’è il problema di come organizzare la famiglia, l’isolamento, la quarantena… Non è facile per nessuno, prestiamo tutti particolare attenzione e un abbraccio a tutti”, conclude l’esponente Pd, la quale – come i colleghi del M5S risultati positivi – ha chiarito di non essere riuscita a scaricare Immuni per “un problema con il cellulare”.

Salta la Commissione sul Recovery Fund. A rischio i lavori d’Aula

Dopo la notizia della positività di Lorenzin, è stata sconvocata la Commissione Bilancio della Camera. L’organismo aveva all’ordine del giorno il tema cruciale della “individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund“. Inoltre, allo stato attuale è allo studio anche la possibilità di far saltare la seduta d’Aula di domani, durante la quale è previsto il primo voto proprio sulle risorse europee.