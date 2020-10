Covid, la curva cresce ancora: 2844 nuovi casi e 27 morti. In Campania la situazione più critica

Continuano a salire i numeri dei contagi da Covid. Nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 2844, rispetto a ieri 345 in più. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati inoltre 27 morti, che portano il totale a 35968 da inizio dell’emergenza. Ieri erano stati 23. I tamponi eseguiti ammontano a 118.932; il totale dei test effettuati ora è di 11.691.391. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 297, con un incremento di 3 nelle ultime 24 ore. I guariti dal virus sono 231.217 guariti (+1247 da ieri) e gli attualmente positivi sono 55.566 (+1.569).

Solo Valle d’Aosta e Molise non hanno nuovi casi Covid

Valle d’Aosta e Molise sono le uniche regioni che non hanno avuto nuovi casi, mentre le situazioni più critiche sono quelle dalla Campania con ben 401 nuovi casi; della Lombardia con 393 nuovi contagi; del Piemonte con 279; del Veneto con 262; del Lazio con 261 nuovi riscontri.

Da tre giorni in Campania la situazione più critica

In particolare, la Campania per il terzo giorno consecutivo registra il numero più alto di contagi in un giorno. I ricoverati in terapia intensiva sono 40, uno in più di ieri. Quelli in degenza ordinaria 434, uno in meno di ieri. In isolamento domiciliare ci sono, poi, 6.568 persone (+301 rispetto a ieri). Il totale dei casi di coronavirus registrati nella regione dall’inizio dell’emergenza sale a 13.925, mentre sono 620.282 i tamponi complessivamente esaminati (7.498 quelli delle ultime 24 ore). L’Unità di crisi della Regione Campania ha comunicato anche un decesso, che porta il totale dei morti a 465. Sono 103 i nuovi guariti, con il totale dei guariti che sale a 6.418.

I numeri di Lombardia e Piemonte

In Lombardia sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (42, +3 rispetto a ieri), ma sale anche la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 81.620 (+392), di cui 1.354 dimessi e 80.266 guariti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 293 (-9). I tamponi effettuati sono 18.860, il totale complessivo sale a 2.172.337. A fronte di tamponi eseguiti sono 393 i nuovi positivi per una percentuale pari al 2%. In Piemonte, poi, oltre ai 279 nuovi contagi, si registrano 12 ricoveri in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 214, 3 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono, invece, 3051. I tamponi diagnostici finora processati sono 739.155 di cui 406.500 risultati negativi.

Nel Lazio 47 pazienti in terapia intensiva

Nel Lazio, infine, sono 7.725 i casi attualmente positivi a Covid-19, con 711 ricoverati, a cui si aggiungono 47 pazienti in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 6.967, i guariti sono 8.607 e i decessi 933. Il totale dei casi esaminati è pari a 17.265.