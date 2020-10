Coronavirus, Rampelli fa neri Conte e il governo: “Vi dovete vergognare. Cosa avete fatto finora?” (video)

Durissima replica di Fabio Rampelli alla Camera, in risposta all’informativa di Giuseppe Conte sull’ultimo Dpcm. “Vi dovete vergognare. State parlando oggi del potenziamento di posti letto e terapie intensive che si sarà tra aprile e agosto. Cosa avete fatto fino a oggi?“, ha tuonato l’esponente di FdI, rilanciando l’intervento alla Camera anche sulla sua pagina Facebook.

Rampelli a Conte: “Una telefonata non è collaborazione”

Rampelli è tornato anche a sbugiardare il governo sui propositi di collaborazione con l’opposizione, che però, a dispetto dei proclami a favore di telecamera, non si sono mai concretizzati. “La collaborazione da parte dell’opposizione purtroppo non è stata recepita adeguatamente”, ha detto facendo poi riferimento alle “telefonate mortificanti fatte pervenire ai leader dei tre partiti dell’opposizione tre minuti prima che si celebrasse la conferenza stampa per raccontare i contenuti di un Dpcm”. Testo che, per altro, che risulta del tutto incomprensibile“.

Perfino Renzi faceva meglio

“Nessuno si offenderà – ha poi aggiunto il vicepresidente della Camera – se per un momento soltanto mi tocca celebrare perfino l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che quando ci fu un’emergenza terroristica convocò un tavolo permanente a palazzo Chigi con i capigruppo di tutte le forze politiche. Ovviamente a cominciare dai capigruppo dell’opposizione di Camera e Senato, cosa che non ha fatto il capo del governo”. Eppure Conte “ha avuto tempo otto mesi per poter convocare in maniera regolare dei tavoli”. Certo, ha sottolineato Rampelli, avrebbe dovuto veramente voler “cogliere i contributi che l’opposizione ha sempre generosamente continuato a produrre. Cosa che continuerà a fare”.

Così Conte affonda l’Italia

“Quando si parla del capo del governo – ha quindi avvertito Rampelli – si parla dell’Italia e quando si dice che il capo del governo ha fallito si dice che sta fallendo l’Italia. Quindi – ha concluso il vicepresidente della Camera – noi non siamo affatto soddisfatti di dover fare interventi di questa natura“.