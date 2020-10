Cassese boccia Conte: «Proroga l’incapacità sua e del governo, non lo stato d’emergenza» (video)

Prorogare lo stato d’emergenza non serve. Una bocciatura in grande stile del governo Conte arriva in diretta tv dal costituzionalista Sabino Cassese. Siamo ad Omnibus su la 7. Si parla delle notizia del giorno: la decisione di prorogare lo stato di emergenza fino al prossimo 31 gennaio. Ospite in collegamento a Omnibus, il costituzionalista non usa perifrasi: “Proroga dell’emergenza o proroga dell‘impotenza? O peggio ancora proroga dell’incapacità?”. Cassese coglie in pieno la contraddizione macroscopica del premier Conte e del suo governo.

Cassese a Conte: l’emergenza non c’è, tutto previsto

Secondo l’analisi del costituzionalista l'”emergenza non c’è, siamo in una situazione largamente prevista – premette -: si sapeva che ci sarebbe stata una recrudescenza dei contagi, la vita è ricominciata, il virus circola, si sapeva che ci sarebbe stato questo”. Il ragionamento è improntato non solo al buon senso comune, ma si rifà anche alle parole dette in precedenza e a più riprese da Conte e dai suoi ministri: “Bisogna convivere con il virus”. Ebbene, la conseguenza di questa convivenza è ciò che si profila sotto i nostri occhi. “In questa situazione, dichiarare uno stato di emergenza è qualcosa di eccessivo, non serve per fronteggiare questa situazione”, è il giudizio netto di Sabino Cassese. Lo stato d’emergenza così procrastinato “non serve”, è pertanto il suo giudizio.

“Perché noi sì e gli altri Paesi no?”

A cosa serve allora? Qui il costituzionalista è molto severo. “Serve soltanto – aggiunge- perché all’interno della macchina statale c’è un’impotenza nell’affrontare i problemi ordinari. In Italia abbiamo sempre bisogno di dichiarare un’emergenza per fare cose ordinarie”. Del resto, la prova del nove c’è: “perché molti altri paesi nel mondo non hanno dichiarato lo stato di emergenza?”, conclude Sabino Cassese: pesantissimo intervento. Un governo serio risponderebbe alla domanda. Il fatto è che Cassese, pur nel suo stile sobrio e tecnico ha individuato benissimo – non solo lui- la scorciatoia imbarazzante dell’esecutivo.