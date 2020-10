Briatore contro i profeti di sventura Crisanti e Galli: «Quando li vedete in tv, cambiate canale» (video)

Nonostante la recente, non piacevole esperienza con il Covid, Flavio Briatore non rinuncia al suo proverbiale ottimismo. E insieme al messaggio ai giovane, a fare attenzione e a indossare sempre la mascherina, il manager italiano in un video su Instagram si concede il lusso di ironizzare sugli scienziati allarmisti, che diffondono panico in tv invece che rassicurare.

Briatore contro Crisanti e Galli

“Voglio darvi un consiglio per non allarmarvi: quando vedete Massimo Galli e Andrea Crisanti in televisione cambiate canale”, ha scherzato Briatore, sostenendo la necessità di non evocare, a ogni intervista, lo spettro di un nuovo lockdown che potrebbe risultare devastante per le sorti dell’economia nazionale.

L’appello ai giovani: “Non fate cazzate”

Ai ragazzi, invece, Briatore si è rivolto in modo esplicito, invitandoli a “non fare cazzate”: “Oggi la situazione è delicatissima e il rischio di nuove chiusure è reale e sapete cosa potrebbe significare: la morte irreversibile di un Paese che non può permetterselo. Continuo a vedere immagini di assembramenti fuori dai locali che nulla hanno a che fare con l’idea di svago o goliardia, ma solo grande irresponsabilità ed incoscienza. Ora più che mai dobbiamo evitare che blocchino il Paese e con questi atteggiamenti non facciamo altro che accelerare che tutto ciò avvenga. Vi vedo senza mascherine, appiccicati come formiche. Non va bene perché il rischio che stiamo correndo è devastante per tutti”.

Un appello che sui social ha trovato centinaia di adesione e molti consensi.