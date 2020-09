Briatore riappare sui social: “Non sono sparito, sono in superforma e pronto a tornare” (video)

“Non sono sparito, tutto bene, eccomi qua”. Flavio Briatore, risultato positivo al Covid, rassicura amici e follower sulle sue condizioni di salute con un video su Instragram. “Sto bene, in superforma e pronto per ripartire. Dobbiamo ripartire”, dice l’imprenditore, che dal 29 agosto è ospite a casa della senatrice di FdI Daniela Santanché per passare la quarantena.

Briatore: “Ho voglia di ricominciare”

“Continuo il mio isolamento, speriamo che finisca il prima possibile. Ho voglia di ricominciare, ma nel frattempo sono occupato”, spiega Briatore nel video, ringraziando i suoi sostenitori per i tanti messaggi di incoraggiamento ricevuti. “Il tempo passa abbastanza velocemente. Sono nelle mani del professor Zangrillo che non è solo bravo, è di più…”. “Anche questa passerà, ne sono passate tante e questa è una delle tante che passerà. L’importante è avere sempre voglia di andare avanti e non fermarsi mai. Non ci fermeremo mai“, scandisce l’imprenditore, mandando infine “un abbraccio a tutti”.

Santanché risponde alle malelingue: “L’amicizia è un valore”

Ma in queste ore anche Daniela Santenché ha detto la sua sulla convivenza con Briatore, parlando in un’intervista a Vanity Fair delle difficoltà organizzative per evitare i contatti e dell’amarezza per certi commenti. “La cosa che mi ha fatto rimanere male è che questa scelta di voler ospitare Briatore sia passata come una cosa brutta, mentre io – ha detto la senatrice di FdI – penso che l’amicizia sia un valore importante e, soprattutto, che deve essere dimostrata a un amico nel momento del bisogno. Penso che se a farlo fosse stato qualcuno ‘dall’altra parte’, non di destra – ha concluso Santanché – avrebbero detto che si trattava di un gesto nobile”.