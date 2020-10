Biden trema per la rimonta di Trump e passa alle offese: “I 200mila morti di Covid sono colpa tua”

Domani sera il duello tra i vice Pence ed Harris

Il dibattito tra i candidati alla vice presidenza solitamente non conta. Ma dopo che Donald Trump ha contratto il Covid e si sono accesi i riflettori sul ruolo istituzionale e politico di Mike Pence, il duello di domani tra il vice presidente e la sfidante democratica Kamala Harris è diventato rilevante. E si è mostrato come lo scontro, visivamente ancora più forte di quello tra i due uomini anziani, bianchi Donald Trump e Joe Biden, tra due volti opposti dell’America.

Come era successo con Barack Obama, Kamala Harris rappresenta infatti nella sua persona e storia prima ancora che nei programmi politici la spinta verso l’America multiculturale ed aperta a cui l’amministrazione Trump-Pence ha dichiarato guerra negli ultimi quattro anni. Nata 55 anni fa in California da madre indiana e padre di Haiti – entrambi professori universitari, la madre biologa specializzata nella ricerca oncologica ed il padre docente di Economia a Standford – la senatrice, già procuratore generale della California – è la prima donna non bianca in corsa per la vice presidenza. La sua scelta è stata celebrata dalle femministe americane, che il 19 ottobre si preparano a scendere in piazza a Washington e nelle altre città americane contro la nomina della giudice antiaborto Amy Comey Barrett alla Corte Suprema, che hanno lodato il fatto che Harris è stata sempre “in prima linea per la giustizia razziale, i diritti riproduttivi delle donne e la parità di genere”.